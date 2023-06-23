Президент «Гремио» подтвердил проблемы со здоровьем у Суареса

Президент «Гремио» Альберто Герра заявил, что нападающий команду Луис Суарес испытывает боль.

«Суарес достиг своего предела. Ему почти каждый день делают инъекции и специальные процедуры. Он постоянно чувствует боль», — цитирует Герру Goal.

36-летний Суарес играет за «Гремио» с прошлого года после пребывания в уругвайском «Насьонале». В сезоне-2022/23 уругваец провел за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.