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Сегодня, 07:07

Президент «Гремио» подтвердил проблемы со здоровьем у Суареса

Виктория Кравченко
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Президент «Гремио» Альберто Герра заявил, что нападающий команду Луис Суарес испытывает боль.

«Суарес достиг своего предела. Ему почти каждый день делают инъекции и специальные процедуры. Он постоянно чувствует боль», — цитирует Герру Goal.

36-летний Суарес играет за «Гремио» с прошлого года после пребывания в уругвайском «Насьонале». В сезоне-2022/23 уругваец провел за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Луис Суарес
ФК Гремио (Порту-Алегри)
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