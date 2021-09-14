Пожизненная дисквалификация бывшего президента Бразильской конфедерации футбола оставлена в силе
19:29
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), экс-члена исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Рикардо Тейшейры на пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает сайт организации.
В ноябре 2019 года ФИФА пожизненно дисквалифицировала Тейшейру, который является фигурантом дела о коррупции в ФИФА и признан судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА виновным во взяточничестве при заключении контрактов по медиа и маркетинговым правам.
Кроме отстранения, 74-летний Тейшейра также был наказан штрафом в один миллион швейцарских франков. В декабре 2019 года Тейшейра подал апелляцию в CAS.
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