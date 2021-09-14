Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Пожизненная дисквалификация бывшего президента Бразильской конфедерации футбола оставлена в силе

19:29
Теги:

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего президента Бразильской конфедерации футбола (CBF), экс-члена исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Рикардо Тейшейры на пожизненное отстранение от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает сайт организации.

В ноябре 2019 года ФИФА пожизненно дисквалифицировала Тейшейру, который является фигурантом дела о коррупции в ФИФА и признан судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА виновным во взяточничестве при заключении контрактов по медиа и маркетинговым правам.

Кроме отстранения, 74-летний Тейшейра также был наказан штрафом в один миллион швейцарских франков. В декабре 2019 года Тейшейра подал апелляцию в CAS.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Как накачать руки дома? Упражнения для рук
Как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу
Экстрасенса Дардо Кусто нашли мертвым в московском хостеле
17-летняя школьница покончила с собой в прямом эфире
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд