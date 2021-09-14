Трехкратный чемпион мира Пеле переведен из отделения интенсивной терапии в палату стационара частной клиники, куда он был госпитализирован в конце августа, сообщает O Globo.

6 сентября 80-летний бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Сообщалось, что процесс восстановления Пеле проходит удовлетворительно.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов.