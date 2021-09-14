Пеле переведен из отделения интенсивной терапии в палату стационара
23:18
Трехкратный чемпион мира Пеле переведен из отделения интенсивной терапии в палату стационара частной клиники, куда он был госпитализирован в конце августа, сообщает O Globo.
6 сентября 80-летний бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Сообщалось, что процесс восстановления Пеле проходит удовлетворительно.
Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов.
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