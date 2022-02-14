Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 15:04

Пеле лег в больницу для продолжения лечения

Роман Шишов
Корреспондент

Легендарный бразильский футболист Пеле сообщил о своей госпитализации в связи с продолжением лечения опухоли в кишечнике.

«Друзья, как я и делал ежемесячно, сейчас ложусь в больницу для продолжения лечения. Я уже заказал большой телевизор и попкорн, чтобы посмотреть Супербоул. Я посмотрю матч, хотя мой друг Том Брэди не сыграет. Спасибо за сообщения поддержки», — написал Пеле в Instagram.

20 января сообщалось, что 81-летний бразилец проходит плановую госпитализацию с целью продолжить курс химиотерапии для лечения опухоли толстой кишки. Отмечалось, что у него также обнаружили опухоль в легком и в печени.

Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира по футболу.

Пеле
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Марлос перешел в «Атлетику Паранаэнсе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости