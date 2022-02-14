Пеле лег в больницу для продолжения лечения

Легендарный бразильский футболист Пеле сообщил о своей госпитализации в связи с продолжением лечения опухоли в кишечнике.

«Друзья, как я и делал ежемесячно, сейчас ложусь в больницу для продолжения лечения. Я уже заказал большой телевизор и попкорн, чтобы посмотреть Супербоул. Я посмотрю матч, хотя мой друг Том Брэди не сыграет. Спасибо за сообщения поддержки», — написал Пеле в Instagram.

20 января сообщалось, что 81-летний бразилец проходит плановую госпитализацию с целью продолжить курс химиотерапии для лечения опухоли толстой кишки. Отмечалось, что у него также обнаружили опухоль в легком и в печени.

Пеле является единственным в истории трехкратным чемпионом мира по футболу.