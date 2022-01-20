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Сегодня, 22:29

Пеле вернулся в больницу для возобновления курса химиотерпапии

Евгений Петров
Корреспондент
Пеле.
Фото Getty Images

Знаменитый бразильский футболист Пеле вновь находится в больнице, сообщает ESPN.

Указано, что госпитализация была плановой. Бразилец прибыл в клинику, чтобы продолжить курс химиотерапии для лечения опухоли толстой кишки. Сейчас он находится в госпитале Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Экс-игрок сборной Бразилии проведет в больнице несколько дней. Врачи изучат его состояние и определят точное положение опухоли, а также то, распространилась ли она дальше.

Указано, что у Пеле также обнаружил опухоль в легком и в печени. Из-за этого ему нужно быть под пристальным наблюдением врачей. Тем не менее, его состояние оценивается как стабильное. Уже в четверг его могут выписать из больницы. В сентябре 2021 года знаменитый футболист перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После того его госпитализировали в декабре, чтобы продолжить лечение. На новогодние праздники его отпустили домой.

81-летний Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу.

Пеле
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