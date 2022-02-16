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Сегодня, 23:33

Фонсека отказался возглавить бразильский «Коринтианс»

Гоша Чернов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсека, получил предложение возглавить «Коринтианс», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако португальский специалист ответил отказом, так как не собирается работать в Бразилии. Фонсека хочет продолжить свою тренерскую карьеру в Европе.

Утверждается, что Паулу Фонсека в ближайшие недели рассмотрит несколько предложений от европейских команд.

Последним клубом Паулу Фонсеки была римская «Рома», которую специалист покинул 4 мая 2021 года.

ФК Коринтианс
Паулу Фонсека
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