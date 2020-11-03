«Палмейрас» разгромил «Атлетику Минейру». Луиз Адриану отметился голевой передачей

«Палмейрас» обыграл «Атлетику Минейру» в 19-м туре чемпионата Бразилии (3:0). Голами отметились Рафаэл Вейга, Рони и Уэсли Рибейру Силва.

Экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану записал на свой счет голевую передачу.

В турнирной таблице «Атлетику Минейру» остался на 3-м месте, а «Палмейрас» — на 7-м.

Чемпионат Бразилии

Серия А

19-й тур

«Палмейрас» — «Атлетику Минейру» — 3:0 (1:0)

Голы: Вейга, 19 (1:0). Рони, 70 (2:0). Уэсли, 77 (3:0).

«Палмейрас»: Вевертон, Гомес, Луан Гарсия, Винья, Фелипе Мелу, Вейга, Менину, Зе Рафаэл, Луиз Адриану (Виллиан, 81), Рони (Габриэл Верон, 81), Уэсли (Лукас Лима, 84).

«Атлетику Минейру»: Эверсон, Ревер, Алонсо, Гуга, Арана, Натан (Калебе, 85), Жаир (Франко, 75), Аллан, Сарачо (Маркиньюс, 60), Маррони (Эдуарду Саша, 75), Саварино.

Предупреждения: Саварино, 44. Менину, 52. Фелипе Мелу, 60.

Судья: да Силва Машаду.

2 ноября. Сан-Паулу. Стадион «Альянс Парке».