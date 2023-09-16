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«Палмейрас» обыграл «Гояс», «Куяба» и «Америка Минейру» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Палмейрас» выиграл у «Гояса» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу.

Единственный гол забил на 6-й добавленной минуте Брено Лопес. Гости с 75-й минуты играли в меньшинстве, так как Рафаэль Гуззо получил вторую желтую карточку.

Бразилия. Серия А. 23-й тур
16 сент, 00:00. Allianz Parque (Palestra Italia) (Сан-Паулу)
Палмейрас
1:0
Гояс

В другой встрече игрового дня «Куяба» и «Америка МГ» не выявили победителя — 2:2. В составе хозяев забили Дейверсон и Веллингтон Силва, а у гостей — Родригинью и Фелипе Азеведу.

С 77-й минуте встречи гости играли в меньшинстве, так как Данило Авелар получил красную карточку.

Бразилия. Серия А. 23-й тур
16 сент, 00:00. Arena Pantanal (Куяба)
Куяба
2:2
Америка Минейру
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/brazil/seriaa/2023/
Футбол
ФК Гояс
ФК Палмейрас
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