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Сегодня, 18:11

Игрок «Коринтианса» Москардо подтвердил, что им интересовался «Челси»

Алина Савинова
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Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо рассказал, что летом «Челси» действительно проявлял к нему серьезный интерес.

«Я могу подтвердить, что несколько месяцев назад со стороны «Челси» был интерес, причем серьезный. Но я хочу помочь «Коринтиансу» выйти из текущей ситуации. Честно говоря, у меня очень мало информации, но мой отец знает кое-что», — приводит Goal слова футболиста.

18-летний Москардо является воспитанником академии «Коринтианса». В чемпионате Бразилии он дебютировал в июле этого года.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков за 11 туров.

Источник: https://www.goal.com/en/news/corinthians-gabriel-moscardo-chelsea-barcelona/blt0ec78e04af4da07b
Футбол
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ФК Челси
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