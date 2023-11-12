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Сегодня, 00:23

Матч «Коритиба» — «Крузейро» остановлен из-за массовой драки фанатов на поле

Сергей Разин
корреспондент
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Матч 34-го тура чемпионата Бразилии между «Коритибой» и «Крузейро» остановлен на 90+1-й минуте.

После гола «Коритибы» фанаты «Крузейро» перелезли через заграждения и выбежали на поле, после чего к ним присоединились фанаты хозяев и устроили массовую драку. Полиция не вступала в противостояние с болельщиками, дождавшись, пока фанаты сами покинут поле.

За матчем с трибуны наблюдал президент «Крузейро» и экс-футболист сборной Бразилии Роналдо.

ФК Коритиба
ФК Крузейро
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