Матч «Коритиба» — «Крузейро» остановлен из-за массовой драки фанатов на поле

Матч 34-го тура чемпионата Бразилии между «Коритибой» и «Крузейро» остановлен на 90+1-й минуте.

После гола «Коритибы» фанаты «Крузейро» перелезли через заграждения и выбежали на поле, после чего к ним присоединились фанаты хозяев и устроили массовую драку. Полиция не вступала в противостояние с болельщиками, дождавшись, пока фанаты сами покинут поле.

За матчем с трибуны наблюдал президент «Крузейро» и экс-футболист сборной Бразилии Роналдо.