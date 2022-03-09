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Сегодня, 03:57

Маскот «Атлетику Минейру» дисквалифицирован на одну игру за нападение на соперника

Евгений Козинов
Корреспондент

Талисман «Атлетику Минейру» , известный как «Гало Дойдо», был дисквалифицирован Федерацией футбола штата Минас-Жерайс.

В матче против «Крузейру», который состоялся 6 марта, талисман команды после гола побежал к игрокам соперника, жестикулируя устрашающим образом, за что получил наказание. Также в письме организация отметила «необходимость принятия воспитательных мер для пресечения подобной практики».

Таким образом, маскот не сможет поддерживать команду с бровки поля в игре Лиги Минейру против «Калденсе». Матч запланирован на 19 марта.

ФК Атлетико Минейро
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