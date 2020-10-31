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«Коринтианс» — «Интернасионал»: видеотрансляция матча — 1 ноября в 1:00

31 октября 2020, 23:00
«Коринтианс» — «Интернасионал».
«Коринтианс» — «Интернасионал».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В ночь с субботы на воскресенье, 1 ноября, в матче 19-го тура бразильской серии A встречаются «Коринтианс» — «Интернасионал».

Начало игры — 01.00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Коринтианс — Интернасионал

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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