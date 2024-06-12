Агент Вагнера опроверг информацию о зимних переговорах ЦСКА с форвардом

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав, опроверг информацию о переговорах игрока с московским клубом в зимнее трансферное окно.

«Это полная ложь!» — цитирует агента Вагнера «Евро-Футбол.Ру».

В настоящее время 40-летний нападающий выступает за «Атлетико Гойяньенсе». В текущем сезоне бразильской серии А Вагнер сыграл в 5 встречах, в которых забил 1 гол. Контракт форварда с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.