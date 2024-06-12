Агент Вагнера опроверг информацию о зимних переговорах ЦСКА с форвардом
Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав, опроверг информацию о переговорах игрока с московским клубом в зимнее трансферное окно.
«Это полная ложь!» — цитирует агента Вагнера «Евро-Футбол.Ру».
В настоящее время 40-летний нападающий выступает за «Атлетико Гойяньенсе». В текущем сезоне бразильской серии А Вагнер сыграл в 5 встречах, в которых забил 1 гол. Контракт форварда с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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|
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|6
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|
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|
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|9
|14
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|30
|
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|30
|7
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
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|16:30
|
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|1 : 1
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|
ЦСКА – Урал
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|25.05
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|
Рубин – Сочи
|1 : 1
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|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
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|
Оренбург – Спартак
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
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|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
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|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
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|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
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|25
|1
|4
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