Лучший игрок РПЛ: за Глушенкова в «Крыльях Советов» голосовали чаще, чем в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков получил больше баллов от игроков «Крыльев Советов», чем от своих одноклубников, в голосовании за лучшего футболиста сезона. «СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2023/24 и определил лучшего игрока чемпионата России.

Глушенков, сделавший больше всех в лиге голевых передач, по итогам общего голосования занял второе место. Первым стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, третьим — Эдуард Сперцян из «Краснодара».

Голосование самарцев принесло Глушенкову 29 баллов, железнодорожников — 26. От каждой из 16 команд проголосовали по 11 игроков, все они называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.