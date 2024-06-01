Марсело: «Сейчас я тренируюсь гораздо больше, чем за всю свою жизнь»

Защитник «Флуминенсе» Марсело рассказал, что сейчас тренируется гораздо больше, чем раньше.

«Сейчас я тренируюсь гораздо больше, чем за всю свою жизнь. Я тренируюсь чертовски много. Раньше я думал: «Вернусь в Рио и буду ходить на пляж после тренировки», но не знаю, как это сделать. Я возвращаюсь домой опустошенный», — сказал Марсело в эфире CazeTV.

В феврале 2023 года Марсело вернулся в Бразилию. С 2007 по 2022 год он выступал за «Реал», а затем провел полгода в «Олимпиакосе».