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Марсело: «Сейчас я тренируюсь гораздо больше, чем за всю свою жизнь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Флуминенсе» Марсело рассказал, что сейчас тренируется гораздо больше, чем раньше.

«Сейчас я тренируюсь гораздо больше, чем за всю свою жизнь. Я тренируюсь чертовски много. Раньше я думал: «Вернусь в Рио и буду ходить на пляж после тренировки», но не знаю, как это сделать. Я возвращаюсь домой опустошенный», — сказал Марсело в эфире CazeTV.

В феврале 2023 года Марсело вернулся в Бразилию. С 2007 по 2022 год он выступал за «Реал», а затем провел полгода в «Олимпиакосе».

Марсело Виейра (Марсело)
Футбол
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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