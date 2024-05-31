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Эндрик расплакался после последнего матча за «Палмейрас». Этим летом он перейдет в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Палмейрас» сыграл вничью с «Сан-Лоренсо» в 6-м туре группового турнира Кубка Либертадорес.

Эта игра стала последней для 17-летнего нападающего бразильского клуба Эндрика. Этим летом футболист переедет в Испанию, где будет выступать за «Реал».

Эндрик не смог сдержать слез после своего последнего матча за «Палмейрас».

В этом сезоне Эндрик сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Палмейрас
ФК Реал
Эндрик
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