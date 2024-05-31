Эндрик расплакался после последнего матча за «Палмейрас». Этим летом он перейдет в «Реал»

«Палмейрас» сыграл вничью с «Сан-Лоренсо» в 6-м туре группового турнира Кубка Либертадорес.

Эта игра стала последней для 17-летнего нападающего бразильского клуба Эндрика. Этим летом футболист переедет в Испанию, где будет выступать за «Реал».

Эндрик не смог сдержать слез после своего последнего матча за «Палмейрас».

В этом сезоне Эндрик сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.