Источник: «Бенфика» хочет подписать защитника, которым интересовался «Спартак»

Защитник «Атлетику Минейру» Гуга, за которого «Спартак» в последнее трансферное окно предлагал около 5 миллионов евро, может продолжить карьеру в «Бенфике», сообщает Record.

В подписании 22-летнего игрока в зимнее трансферное окно заинтересован лично главный тренер лиссабонского клуба Жорже Жезуш. «Атлетику Минейру» оценивал футболиста в 10 миллионов, но сейчас готов снизить цену до 6 млн.

Гуга в текущем сезоне принял участие в 23 матчах в составе «Атлетику Минейру». На его счету 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца 2023 года.