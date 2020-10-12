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Хонда изящно воспользовался ошибкой вратаря. Красивый гол экс-игрока ЦСКА

02:45
Кейсуке Хонда. Фото Twitter.
Кейсуке Хонда. Фото Twitter.
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Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда отметился голом в матче 15-го тура чемпионата Бразилии против «Спорт Ресифи» (2:1). Бывший футболист ЦСКА открыл счет в этой игре.

Голкипер «Спорта» Луан Полли сделал неточную передачу. Японец перехватил мяч и точно пробил в дальний угол.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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