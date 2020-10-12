Хонда изящно воспользовался ошибкой вратаря. Красивый гол экс-игрока ЦСКА

Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда отметился голом в матче 15-го тура чемпионата Бразилии против «Спорт Ресифи» (2:1). Бывший футболист ЦСКА открыл счет в этой игре.

Голкипер «Спорта» Луан Полли сделал неточную передачу. Японец перехватил мяч и точно пробил в дальний угол.

O japon?s Keisuke Honda aproveita erro do goleiro Luan Polli e manda pra rede: Sport 0x1 Botafogo pic.twitter.com/iF6nr4baxX — Goleada Info (de ?) (@goleada_info) October 11, 2020

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