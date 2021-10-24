Гол Абеля Эрнандеса помог «Флуминенсе» обыграть «Фламенго»
«Флуминенсе» в матче 28-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Фламенго» со счетом 3:1.
У хозяева дубль оформил Джон Кеннеди, еще один гол на счету экс-форварда ЦСКА Абеля Эрнандеса. Гости ответили точным ударом Рене.
После этого матча «Флуминенсе» с 39 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Фламенго» с 46 очками — на третьей строчке.
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