Фанаты «Коринтианс» закидали камнями машину экс-нападающего ЦСКА Жо
02:36
Машину нападающего «Коринтианс» Жо в среду вечером забросали камнями. 34-летний бразилец приехал на презентации бренда одежды BUH, которым владеет игрок. Жена футболиста разместила фотографии с мероприятия в своем Instagram, в конце которого был показан концерт группы Turma do Pagode.
Посмотрев записи жены Жо, организованные фанаты отправились в район, где проходило мероприятие и окружили машину на выезде. Позже в Twitter появились видеозапись нападения.
За ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Он провел 53 матча за армейский клуб и забил 30 голов.
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