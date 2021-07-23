Фанаты «Коринтианс» закидали камнями машину экс-нападающего ЦСКА Жо

Машину нападающего «Коринтианс» Жо в среду вечером забросали камнями. 34-летний бразилец приехал на презентации бренда одежды BUH, которым владеет игрок. Жена футболиста разместила фотографии с мероприятия в своем Instagram, в конце которого был показан концерт группы Turma do Pagode.

Посмотрев записи жены Жо, организованные фанаты отправились в район, где проходило мероприятие и окружили машину на выезде. Позже в Twitter появились видеозапись нападения.

Momento em que J? ? xingado por torcedores do Corinthians ap?s sair da conven??o de vendas da marca BUH.



No v?deo, n?o h? ind?cios de agress?es ou apedrejamento ao carro do atacante. pic.twitter.com/35kUBKOoGk — SCCP News (@_sccpnews) July 22, 2021

За ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Он провел 53 матча за армейский клуб и забил 30 голов.