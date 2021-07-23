Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Фанаты «Коринтианс» закидали камнями машину экс-нападающего ЦСКА Жо

02:36
Жо с женой на презентации бренда одежды. Фото Instagram
Жо с женой на презентации бренда одежды. Фото Instagram
Теги:

Машину нападающего «Коринтианс» Жо в среду вечером забросали камнями. 34-летний бразилец приехал на презентации бренда одежды BUH, которым владеет игрок. Жена футболиста разместила фотографии с мероприятия в своем Instagram, в конце которого был показан концерт группы Turma do Pagode.

Посмотрев записи жены Жо, организованные фанаты отправились в район, где проходило мероприятие и окружили машину на выезде. Позже в Twitter появились видеозапись нападения.

За ЦСКА Жо выступал с 2006 по 2008 год. Он провел 53 матча за армейский клуб и забил 30 голов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Когда обо мне вышел фильм, Винер хотела выкупить на него права. Чтобы нигде не показывали». Мамун — об Олимпиаде
В МИД Украины прокомментировали жалобу Москвы на Киев в ЕСПЧ
Какая вы птица по знаку зодиака
В Казани девушка передала курьеру деньги с запиской о помощи
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд