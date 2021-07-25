Халк забил пятый мяч в чемпионате Бразилии текущего сезона
18:25
Форвард «Атлетику Минейру» Халк открыл счет в матче 13-го тура чемпионата Бразилии против клуба «Баия».
Бывший форвард «Зенита» забил на 58-й минуте. Это его пятый мяч в чемпионате Бразилии текущего сезона.
34-летний бразилец в составе «Зенита» становился чемпионом России. Также он выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Счет матча — 1:0 в пользу «Атлетику Минейру».
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