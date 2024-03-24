Экс-тренер «Барселоны» Сетьен может возглавить бразильский клуб

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен может возглавить клуб чемпионата Бразилии. 65-летний специалист находится без работы с сентября 2023 года, когда покинул «Вильярреал».

По данным Diario AS, «Ботафого» рассматривает кандидатуру испанца на пост главного тренера. На следующей неделе клуб примет решение.

Сетьен всю карьеру работал в Испании и возглавлял сборную Экваториальной Гвинеи. Также он работал в сборной России по пляжному футболу.