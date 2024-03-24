Эндрик отреагировал на дебютный гол за Бразилию в матче против Англии

Нападающий сборной Бразилии и «Палмейраса» Эндрик прокомментировал дебютный гол за национальную команду в товарищеском матче с Англией (1:0). Игра прошла на «Уэмбли».

«Я все еще думаю об этом. Было обидно в конце, у меня был еще один момент, чтобы забить второй, но я думал только о голе. Это уникальное чувство. Свой первый матч я провел на «Уэмбли».

Моя семья здесь, моя девушка, мои тренеры. Я не плакса, я сдерживаюсь, но это нечто уникальное, я очень счастлив», — цитирует Эндрика Marca.

17-летний футболист стал самым молодым автором гола на стадионе «Уэмбли» на взрослом уровне.

Эндрик — воспитанник «Палмейраса», в июле 2024 года, после того, как ему исполнится 18 лет, он перейдет в «Реал».