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Источник: Кафу из-за долгов продает виллу в Сан-Паулу за 7,4 миллиона евро

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу из-за долгов выставил на аукцион виллу в штате Сан-Паулу, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на UOL.

По данным источника, на недвижимость экс-футболиста будет выставлена цена в 7,4 миллиона евро. В том случае, если покупатель не найдется, стоимость будет уменьшена вдвое. Отмечается, что общая сумма долгов Кафу составляет около 1,8 миллиона евро.

В четырехэтажной вилле площадью более 2,5 тысячи квадратных метров есть шесть люкс-номеров, футбольное поле, игровая комната, кинозал, комната для трофеев, сауна и лифт.
Сообщается, что Кафу против продажи виллы, объясняя это тем, что дом является семейным активом.

Кафу
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