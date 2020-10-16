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Чемпионат Бразилии, видеообзор 15-го тура: крутой гол Хонды и ошибки вратарей

11:00
15-й тур: лучшие моменты.
15-й тур: лучшие моменты.

Представляем главные события и лучшие моменты 15-го тура чемпионата Бразилии.

Матчи «Васко да Гама» — «Фламенго», «Палмейрас» — «Сан-Паулу», «Сантос» — «Гремио» и другие. Голы и сэйвы вратарей, красивые мячи и ошибки голкиперов — все это в нашем обзоре. Есть и классный мяч экс-футболиста ЦСКА Кейсуке Хонды.

А тем временем 16-й тур уже стартовал! Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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