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Бывший нападающий ЦСКА Жо заболел коронавирусом

22:33
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Нападающий «Коринтианса» Жо заболел коронавирусом. 33-летний бразилец сдал положительный тест, сообщает O Globo.

В нынешнем сезоне экс-игрок ЦСКА провел в чемпионате Бразилии 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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