Гол Халка помог «Атлетику Минейру» обыграть «Брагантино»
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«Атлетику Минейру» победил «Брагантино» (4:3) в матче 37-го тура чемпионата Бразилии.
В составе победителей один из мячей забил Халк. Экс-форвард «Зенита» на 88-й минуте вышел один на один с голкипером и перебросил его. Напомним, что «Атлетику Минейру» уже обеспечил себе чемпионство.
В параллельном матче «Баия» обыграла «Флуминенсе» (2:0). «Коринтианс» и «Гремиу» сыграли вничью (1:1).
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