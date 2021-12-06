Гол Халка помог «Атлетику Минейру» обыграть «Брагантино»

«Атлетику Минейру» победил «Брагантино» (4:3) в матче 37-го тура чемпионата Бразилии.

В составе победителей один из мячей забил Халк. Экс-форвард «Зенита» на 88-й минуте вышел один на один с голкипером и перебросил его. Напомним, что «Атлетику Минейру» уже обеспечил себе чемпионство.

В параллельном матче «Баия» обыграла «Флуминенсе» (2:0). «Коринтианс» и «Гремиу» сыграли вничью (1:1).