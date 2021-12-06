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Гол Халка помог «Атлетику Минейру» обыграть «Брагантино»

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Халк. Фото Twitter
Халк. Фото Twitter
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«Атлетику Минейру» победил «Брагантино» (4:3) в матче 37-го тура чемпионата Бразилии.

В составе победителей один из мячей забил Халк. Экс-форвард «Зенита» на 88-й минуте вышел один на один с голкипером и перебросил его. Напомним, что «Атлетику Минейру» уже обеспечил себе чемпионство.

В параллельном матче «Баия» обыграла «Флуминенсе» (2:0). «Коринтианс» и «Гремиу» сыграли вничью (1:1).

Бразилия. Серия А. 37-й тур
05 дек, 22:00. Mineirao (Белу-Оризонти)
Атлетику Минейру
4:3
Брагантино
Голы
Кену, 20 (1:0), Италу, 39 (1:1), Artur, 47 (1:2), Matias Zaracho, 52 (2:2), Саварино, 78 (3:2), Халк, 88 (4:2), Artur, 90 (4:3)
Атлетику Минейру
Халк Саварино Аллан Alan Franco
Брагантино
Бруну Тубаран Алеррандру Прашедес
Предупреждения
Халк 90  -  Элинью 23, Artur 44
Бразилия. Серия А. 37-й тур
05 дек, 22:00. Estadio de Pituacu (Салвадор)
Баия
2:0
Флуминенсе
Голы
Жилберту, 39 (1:0), Жилберту, 45 (2:0)
Баия
Данилу Фернандес Матеус Баия (Renan Guedes, 83 ) Luiz Otavio Конти Нино Параиба Rai (Роналду, 77 ) Патрик Edson (Raniele, 83 ) Росси Родригинью (Жунинью Капишаба, 60 ) Жилберту (Hugo Rodallega, 77 )
Флуминенсе
Marcos Барселос Клару Manoel Шавьер Андре Тринидаде (Мартинелли, 46) Wellington (Лукка, 75) Ягу Фелипе Кайю Паулиста (Касарес, 50) Fred (Бобадилья, 75) Луис Энрике (Феррас, 75)
Предупреждения
Жилберту 73, Жунинью Капишаба 86  -  Клару 37, Wellington 62, Ягу Фелипе 70, Fred 72, Бобадилья 90
Удаления
Росси 67, Manoel 67
Бразилия. Серия А. 37-й тур
05 дек, 22:00. Arena Corinthians (Сан-Паулу)
Коринтианс
1:1
Гремиу
Голы
Соуза, 39 (0:1), Renato Augusto, 86 (1:1)
Коринтианс
Кассиу Фабиу Сантос Жил Victor Joao Du Queiroz Xavier (Gabriel Pereira, 57 ) Виллиан (Vitinho, 90 ) Renato Augusto Giuliano (Mosquito, 77 ) Roger Guedes Жо (Луан, 90 )
Гремиу
Габриэл Шапеку Барбоза Каннеманн Жеромел Rafinha (Руан, 75) Лукас Силва Thiago Santos (Sarara, 55) Феррейра Кампас (Вильясанти, 70) Jhonata Robert (Вандерсон, 75) Соуза (Борха, 70)
Предупреждения
Roger Guedes 45  -  Каннеманн 11, Rafinha 15, Жеромел 45

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Евгений Петров все материалы автора
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