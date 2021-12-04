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Гол Педро Роши принес «Атлетику Паранаэнсе» победу над «Куябой»

04:05
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«Атлетику Паранаэнсе» переиграл «Куябу» в матче 35-го тура чемпионата Бразилии — 1:0. Единственный мяч забил нападающий Педро Роша, арендованный у «Спартака».

«Атлетику Паранаэнсе» поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Куяба» располагается на 16-й строчке.

Бразилия. Серия А. 35-й тур
04 дек, 01:00. Estadio Joaquim Americo Guimaraes (Куритиба)
Атлетику ПР
1:0
Куяба
Голы
Педро Роша, 58 (1:0)
Атлетику ПР
Сантос Nicolas Hernandez (Бисоли, 46 ) Тиагу Элену Педру Энрике Абнер Читтадини (Канезин, 72 ) Эрик Marcinho Теранс (Pedrinho, 82 ) Никан Педро Роша (Зе Ивалду, 81 )
Куяба
Walter Уэндел Paulao Marllon (Коррея, 86) Joao Lucas Max (Clayson, 64) Camilo Pepe (Yesus Cabrera, 64) Рафаэл Гава (Yuri Lima, 67) Jenison (Elton, 64) Felipe Marques
Предупреждения
Nicolas Hernandez 38, Канезин 80, Теранс 82, Зе Ивалду 84  -  Walter 45, Marllon 45, Рафаэл Гава 65, Joao Lucas 65, Clayson 84, Elton 90
Удаления
Clayson 90 (вторая ж.к)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Евгений Козинов все материалы автора
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