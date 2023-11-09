Агент Ариаса подтвердил факт интереса к вингеру «Флуминенсе» от российских клубов

Агент вингера «Флуминенсе» Джона Ариаса Джанлуки Петруцциелло отреагировал на информацию об интересе российских клубов к клиенту.

«Мы каждый день узнаем об интересе к Ариасу разных клубов, в том числе из России. У игрока есть контракт с «Флуминенсе», и мы подумаем о его будущем после клубного чемпионата мира», — сказал Петруцциелло Sport24.

В СМИ писали, что «Зенит» минувшим летом предлагал 12 млн за 26-летнего колумбийца.