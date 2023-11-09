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Сегодня, 20:39

Агент Ариаса подтвердил факт интереса к вингеру «Флуминенсе» от российских клубов

Виктория Кравченко
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Агент вингера «Флуминенсе» Джона Ариаса Джанлуки Петруцциелло отреагировал на информацию об интересе российских клубов к клиенту.

«Мы каждый день узнаем об интересе к Ариасу разных клубов, в том числе из России. У игрока есть контракт с «Флуминенсе», и мы подумаем о его будущем после клубного чемпионата мира», — сказал Петруцциелло Sport24.

В СМИ писали, что «Зенит» минувшим летом предлагал 12 млн за 26-летнего колумбийца.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594415-agent-ariasa-podtverdil-fakt-interesa-k-vingeru-fluminense-ot-rossiyskikh-klubov
ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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