35-летний Лукас Лейва отстранен от тренировок «Гремио» из-за проблем с сердцем
Полузащитник «Гремио» Лукас Лейва прервал подготовку к сезону, сообщает пресс-служба клуба.
По данным источника, в ходе обследования у бывшего футболиста «Ливерпуля» и «Лацио» были выявлены изменения сердечного ритма. В связи с этим 35-летний игрок отстранен от тренировок.
Полузащитнику назначены дополнительные обследования, после чего он при необходимости пройдет курс лечения.
В 2022 году Лейва провел за «Гремио» 17 матчей в чемпионате и забил три гола.
Источник: «Гремио»
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