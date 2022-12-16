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Сегодня, 21:04

36-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»

Иван Шитик
Корреспондент
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Халк.
Фото ФК «Атлетико Минейро»

Бывший нападающий «Зенита» Халк подписал новый контракт с «Атлетико Минейро», сообщает сайт бразильского клуба.

Новое соглашение 36-летнего форварда рассчитано до конца 2024 года с возможность продления еще на один сезон.

В 2022 году Халк в 46 матчах «Атлетико» во всех турнирах забил 29 голов и отдал 5 результативных передач.

Халк с 2012 по 2016 год выступал за «Зенит». В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

16 декабря стало известно, что бразильский клуб взял в аренду защитник ЦСКА Бруно Фукса.

Халк
ФК Атлетико Минейро
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