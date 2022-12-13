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Сегодня, 18:30

Алдонин — о переходе Фернандеса в «Интернасьональ»: «Скорее всего, в ЦСКА надеются, что Марио вернется»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в бразильский «Интернасьонал».

«Думаю, что ЦСКА достаточно лояльны в этом вопросе. Скорее всего, в ЦСКА надеются, что Марио вернется, поэтому и проявляют такую деликатность в этом вопросе. Дают ему перезагрузиться. У него родился ребенок, он хотел все время проводить с семьей. В ЦСКА относятся с пониманием. Очень хороший пример отношения к игроку, который многое сделал для команды», — сказал Алдонин «СЭ».

Арендное соглашение с 32-летним игроком рассчитано до конца 2023 года.

Ранее футболист объявил о том, что принял решение возобновить карьеру.

В составе ЦСКА он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России.

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2.65

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Евгений Алдонин
Марио Фернандес
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
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