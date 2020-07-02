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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Вспышка коронавируса в брестском «Динамо»: стало известно, кто из игроков заразился

2 июля 2020, 17:59
Денис Лаптев. Фото ФК "Динамо" Брест.
Денис Лаптев. Фото ФК "Динамо" Брест.
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Tribuna.com подтверждает появившуюся ранее информацию о коронавирусе в брестском «Динамо».

По данным источника, заразились не менее трех футболистов, который выходили в составе на последний матч с «Неманом». Среди них — Александр Нойок и Денис Лаптев.

Известно, что коронавирус также обнаружен у некоторых работников клуба. В заявке на игру с «Неманом» также отсутствовали Роман Юзепчук и Павел Павлюченко.

В пресс-службе брестского «Динамо» отказались комментировать ситуацию, заверив, что на все вопросы после игры со «Смолевичами» (3 июля) ответит главный тренер Сергей Ковальчук.

По информации источников, знакомых с ситуацией, «Динамо» запрашивало перенос матча, однако АБФФ (Ассоциация «Белорусская федерация футбола» — Прим. «СЭ») отказала.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В прошлом сезоне брестское «Динамо» стало чемпионом страны. За команду выступает экс-форвард «Тосно», киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в чемпионате, имея в активе 23 очка в 15 матчах.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1086598124.html

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