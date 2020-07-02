Источник: Несколько игроков брестского «Динамо» могли заразиться коронавирусом

У нескольких игроков брестского «Динамо» подозрение на коронавирус, сообщает Telegram-канал «Родны футбол. Футбол Беларусi».

Сообщается, что вирус подозревается как минимум у троих игроков. Среди них украинский полузащитник Александр Нойок. Указано, что сейчас он находится в больнице с пневмонией. Точной информации о других заболевших в команде на данный момент нет.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В прошлом сезоне брестское «Динамо» стало чемпионом страны. За команду выступает экс-форвард «Тосно», киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в чемпионате, имея в активе 23 очка в 15 матчах.