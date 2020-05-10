«Витебск» с братом Чалова сыграл вничью с «Шахтером» под руководством экс-игрока «Зенита»

«Витебск» и «Шахтер» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Белоруссии — 0:0. В составе «Витебска» 90 минут провел россиянин Даниил Чалов, брат форварда ЦСКА Федора Чалова, а также Артем Гуренко, сын экс-защитника «Локомотива» Сергея Гуренко.

Ворота «Шахтера» защищал экс-голкипер «Оренбурга» Александр Гутор. Руководит командой бывший полузащитник «Зенита» Юрий Вернидуб.

«Шахтер» идет в таблице на шестом месте, «Витебск» — на девятом.

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8-й тур

«Витебск» — «Шахтер» — 0:0

«Витебск»: Гущенко, Чалов, Клопоцкий, Жулиу Сезар, Назаренко, Каленчук, Волков, Вандерсон, Гуренко, Кариока, Матвеенко (Теверов, 70).

«Шахтер»: Гутор, Сачивко, Антич, Бегунов, Хадаркевич, Кендыш, Селява (Бодул, 81), Сзоке, Лисакович (Ламбулич, 90+3), Подстрелов (Баланович, 46), Иванович.

Предупреждения: Волков, 44. Матвеенко, 59. Хадаркевич, 76. Кендыш, 78. Баланович, 81.

Удаление: Хадаркевич, 90.

Судья: Стецурин (Белоруссия).

10 мая. Витебск. Стадион ЦСК «Витебский».