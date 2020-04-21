«Витебск» оказал материальную помощь врачам, борющимся с коронавирусом

«Витебск» объявил о благотворительной помощи белорусским врачам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщает официальная страница клуба Вконтакте. Чемпионат Белоруссии остается единственным европейским футбольным чемпионатом, который не был прерван из-за пандемии.

«Футбольный клуб «Витебск» выражает огромную благодарность всем работникам медицины, противостоящих COVID-19, за их героический труд, — говорится в сообщении. — Игроки, тренерский штаб и администрация футбольного клуба «Витебск» собрали и перечислили 12 тысяч белорусских рублей (около 364 тысяч российских рублей — Прим. «СЭ») на благотворительный счет государственного учреждения здравоохранения «Витебская городская центральная поликлиника» в помощь медикам».

По последним данным, в мире зафиксированы 2 538 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 176 024 человека, выздоровело — 686 226.