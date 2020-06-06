Состоялись игры 1/32 финала Кубка Белоруссии. Сразу несколько игр завершились разгромными победами гостей.

Так могилевский «Днепр» и «Гранит» из Микашевичей разгромили «Бумпром» и «Кронон» соответственно со счетом 6:0. «Островец» также забил 6 мячей «Энергетику-БГАТУ», игра завершилась со счетом 6:2.

Самый крупный результат был зафиксирован во встрече команды второй лиги «Перший регион» и представителя первого дивизиона «Локомотив» из Гомеля. Команда выше рангом разгромила соперника со счетом 15:0.