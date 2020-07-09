В чемпионате Белоруссии новый случай коронавируса

Как сообщает Football.by, у защитника «Гомеля» Руслана Юденкова диагностирован коронавирус. Футболист не принимал участия в матче 11-го тура первой лиги против «Ошмян-БГУ» (1:1).

Также сообщается, что под подозрением на заболевание находится еще несколько игроков команды. Ранее из-за вспышки коронавируса в команде был перенесен матч брестского «Динамо» со «Слуцком» в высшей лиге. Также сообщалось о случаях заражения в «Городее» и «Смолевичах».

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.