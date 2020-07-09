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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

В чемпионате Белоруссии новый случай коронавируса

9 июля 2020, 23:48
Коронавирус.
Коронавирус.
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Как сообщает Football.by, у защитника «Гомеля» Руслана Юденкова диагностирован коронавирус. Футболист не принимал участия в матче 11-го тура первой лиги против «Ошмян-БГУ» (1:1).

Также сообщается, что под подозрением на заболевание находится еще несколько игроков команды. Ранее из-за вспышки коронавируса в команде был перенесен матч брестского «Динамо» со «Слуцком» в высшей лиге. Также сообщалось о случаях заражения в «Городее» и «Смолевичах».

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://football.by/news/141593.html

Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр

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