Ташуев шокирован решением лишить солигорский «Шахтер» золотых медалей

Экс-главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев, работавший с командой с апреля по сентябрь 2022 года, в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Белорусской федерации футбола лишить клуб золотых медалей чемпионата Белоруссии за организацию договорных матчей.

«Могу сказать, положа руку на сердце — для меня это решение шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с «Белшиной». Но я тогда уже уехал. Это произошло уже в конце сезона, но я не в курсе. Календарь был хороший, команда бы взяла первое место и без этого. Когда я работал в команде, не было никаких предпосылок к такому», — сказал Ташуев «СЭ».

Причиной этого решения стала организация договорных матчей в сезоне-2022 и финансовое стимулирование соперников по высшей лиге чемпионата Белоруссии. Кроме того, с «Шахтера» сняты 30 очков в текущем чемпионате и 20 очков в сезоне-2024.

«Энергетик-БГУ», занявший в том сезоне второе место, также лишен серебряных медалей. Таким образом, чемпионом Белоруссии в 2022 году признан БАТЭ.