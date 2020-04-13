«Славия» и «Мозырь» голов не забили, экс-вратарь «Уфы» сыграл на ноль
«Славия» и «Рух» сыграли вничью в 4-м туре чемпионата Белоруссии — 0:0. Ворота «Славии» защищал Михаил Барановский, выступавший в россйских клубах с 2002 по 2018 год. Также в составе команды появились россияне Егор Потапов и Никита Мельников.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
4-й тур
«Славия» — «Рух» — 0:0
«Славия»: Барановский, Потапов, Пантя, Тымонюк, Чухлей (Сенько, 90+3), Котляров (Василевич, 77), Жук, Раевский (Костров, 67), Шевченко, Мельников, Нар.
«Рух»: Нечаев, Рахманов, Гайдучик, Колпачук (Чиж, 72), Виллиам, Андроник (Петренко, 78), Осучукву (Тихоновский, 20), Гречихо, Концевой, Васильев, Диалло.
Предупреждения: Гречихо, 34. Тихоновский, 42. Диалло, 50. Гайдучик, 60. Васильев, 82.
Удаление: Диалло, 62.
Судья: Коронец.
13 апреля. Мозырь. Стадион «Юность».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/