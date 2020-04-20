Сергей Герасимец: «Уровень второй лиги чемпионата СССР был значительно выше уровня чемпионата Белоруссии»

Экс-форвард «Зенита» и сборной Белоруссии Сергей Герасимец поделился мнением об уровне национального чемпионата и сравнил его с самыми первыми розыгрышами в истории страны.

- Боюсь, что сравнение будет не в пользу нынешнего первенства и нынешних игроков, — приводит слова Герасимца «Прессбол». — Дело в том, что тогда в Белоруссии минское «Динамо», а также еще пять клубов выступали в чемпионате СССР. Динамовцы — в высшей лиге, а остальные — во второй. При этом уровень второй лиги чемпионата СССР был значительно выше уровня нынешнего чемпионата Белоруссии. Также подчеркну, что первые суверенные турниры дали Беларуси много футболистов, поигравших затем на высочайшем уровне. Это и братья Ромащенко, и Гуренко, и Геращенко, и Кульчий. Плюс масса игроков, которых дала система минского «Динамо» — Белькевич, Хацкевич и очень много других исполнителей. Возьмите состав столичного «Динамо» тогда и сейчас — это небо и земля.