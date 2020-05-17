«Рух» и «Смолевичи» голов не забили
«Рух» и «Смолевичи» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Белоруссии — 0:0. В составе гостей вышли россияне Муталип Алибеков и Константин Котов.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
9-й тур
«Рух» — «Смолевичи» — 0:0
«Рух»: Нечаев, Рахманов, Колпачук, Тихоновский, Андроник (Садовский, 75), Мигунов, Седько (Богомольский, 70), Гречихо, Концевой (Никифоренко, 88), Чиж, Диалло.
«Смолевичи»: Гомелько, Жевнеров, Алибеков, Василенок, Котов, Барсуков, Бутаревич, Макаров (Щегрикович, 90+1), Мухамедов (Александрович, 76), По, Верас (Вакулич, 60).
Предупреждения: Тихоновский, 22. Седько, 67. Мигунов, 72. Вакулич, 87.
Судья: Чистов.
17 мая. Брест. Стадион ОСК «Брестский».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/