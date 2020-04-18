«Ислочь» обыграла «Славию», в матче участвовали четыре россиянина

«Ислочь» выиграла у «Славии» (2:1) в матче пятого тура чемпионата Белоруссии.

В составе хозяев отличлись Дмитрий Комаровский (с пенальти) и Николай Януш. У гостей забил Франсис Нар.

В этой игре участвовали четыре россиянина. За «Ислочь» сыграл полузащитник Сандро Цвейба, за «Славию» — вратарь Михаил Барановский, защитник Егор Потапов и форвард Никита Мельников, вышедший на замену на 58-й минуте.

«Ислочь» набрала девять очков и занимает четвертое место. У «Славии» семь очков и шестая позиция.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига

5-й тур

«Ислочь» — «Славия» — 2:1 (0:0)

«Ислочь»: Хаткевич, Концевой, Карпович, Рыбак, Стефен, Патоцкий, Цвейба, Комаровский, Януш (Холодинский, 87), Макась (Краснов, 78), Янсане.

«Славия»: Барановский, Потапов, Малькевич, Тымонюк, Котляров, Жук, Костров, Раевский, Сенько (Шевченко, 66), Нар, Василевич (Мельников, 58).

Предупреждения: Янсане, 15. Концевой, 24. Рыбак, 33. Костров, 52. Хаткевич, 83. Мельников, 90+3.

Судья: Щербаков.

18 апреля. Минск. Стадион ФК «Минск».