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Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»

11:55
Евгений Хачериди. Фото ФК "Динамо-Брест"
Евгений Хачериди. Фото ФК "Динамо-Брест"
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Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди вступил в конфликт с судьями матча 5-го тура против «Витебска» (0:1), сообщает «Прессбол».

По сведениям издания, 32-летний украинец в подтрибунном помещении попытался ударить главного арбитра встречи Сергея Чистова. Массажист клуба Сергей Лапицкий также оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и грозил физической расправой. Действия Хачериди и Лапицкого были занесены в протокол.

Матч между «Динамо» и «Витебском» завершился со счетом 0:1 благодаря голу Иона Николаеску. На 73-й минуте красную карточку в составе брестского клуба получил Габи Кики, а на 85-й минуте был удален Евгений Хачериди.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/355100

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