БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии

Победителем Кубка Белоруссии стал БАТЭ. В финале команда обыграла «Ислочь» (2:1).

В составе победителей отличились Станислав Драгун и Павел Рыбак. У «Ислочи» забил Дмитрий Комаровский.

БАТЭ выиграл Кубок страны в пятый раз и занимает первое место по этому показателю.

Кубок Белоруссии

Финал

БАТЭ — «Ислочь» — 2:1 (1:0)

Голы: Драгун, 31, Рыбак, 77 — Комаровский, 59