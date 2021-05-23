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БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии

20:59
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Победителем Кубка Белоруссии стал БАТЭ. В финале команда обыграла «Ислочь» (2:1).

В составе победителей отличились Станислав Драгун и Павел Рыбак. У «Ислочи» забил Дмитрий Комаровский.

БАТЭ выиграл Кубок страны в пятый раз и занимает первое место по этому показателю.

Кубок Белоруссии

Финал

БАТЭ — «Ислочь» — 2:1 (1:0)

Голы: Драгун, 31, Рыбак, 77 — Комаровский, 59

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