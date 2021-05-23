БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии
20:59
Победителем Кубка Белоруссии стал БАТЭ. В финале команда обыграла «Ислочь» (2:1).
В составе победителей отличились Станислав Драгун и Павел Рыбак. У «Ислочи» забил Дмитрий Комаровский.
БАТЭ выиграл Кубок страны в пятый раз и занимает первое место по этому показателю.
Кубок Белоруссии
Финал
БАТЭ — «Ислочь» — 2:1 (1:0)
Голы: Драгун, 31, Рыбак, 77 — Комаровский, 59
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