Песков рассказал, смотрит ли Путин матчи чемпионата Белоруссии

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, Дмитрий Песков в интервью «АиФ» ответил на вопрос о том, смотрит ли глава государства трансляции чемпионата Белоруссии по футболу.

— Смотрит ли Путин футбольные трансляции из Белоруссии? Я не думаю, вряд ли, — сказал Песков. — Всё-таки он отдает приоритет собственным спортивным занятиям. Кроме того, вы знаете, что он любит читать — например, исторические книги.

Чемпионат Белоруссии по футболу, в отличие от всех европейских национальных первенств, не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 3 002 887 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 207 080 летальных исходов, выздоровели 882 482 человека.

По данным Роспотребнадзора на день 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исходов, выздоровели 7 346 человек.