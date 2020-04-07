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Брестское «Динамо» продает «виртуальные билеты» на полуфинал Кубка Белоруссии

19:36
Стадион в Бресте. Фото ФК «Динамо» Брест.
Стадион в Бресте. Фото ФК «Динамо» Брест.
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Брестское «Динамо» объявило о продаже «виртуальных билетов» на матч 1/2 финала Кубка Белоруссии против солигорского «Шахтера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

За покупку такого билета «Динамо» обещает: «виртуальное присутствие на стадионе, реальный билет на матч, предматчевый журнал и скидку на 10 процентов на всю атрибутику в интернет-магазине. ««Динамо-Брест» гарантирует ваше виртуальное присутствие на стадионе», — говорится в сообщении. Как именно это произойдет, клуб не сообщает: «Пока это секрет».

Матч «Динамо» — «Шахтер» состоится 8 апреля в Бресте и начнется в 19.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://dynamo-brest.by/novosti/bolelshchiki/virtualnye-bilety-na-polufinal-kubka-belarusi

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