Брестское «Динамо» продает «виртуальные билеты» на полуфинал Кубка Белоруссии
Брестское «Динамо» объявило о продаже «виртуальных билетов» на матч 1/2 финала Кубка Белоруссии против солигорского «Шахтера». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
За покупку такого билета «Динамо» обещает: «виртуальное присутствие на стадионе, реальный билет на матч, предматчевый журнал и скидку на 10 процентов на всю атрибутику в интернет-магазине. ««Динамо-Брест» гарантирует ваше виртуальное присутствие на стадионе», — говорится в сообщении. Как именно это произойдет, клуб не сообщает: «Пока это секрет».
Матч «Динамо» — «Шахтер» состоится 8 апреля в Бресте и начнется в 19.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://dynamo-brest.by/novosti/bolelshchiki/virtualnye-bilety-na-polufinal-kubka-belarusi