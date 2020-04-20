Брестское «Динамо» не планирует расторгать контракт с Хачериди

Пресс-служба брестского «Динамо» опровергла информацию о том, что контракт с украинским защитником Евгением Хачериди будет расторгнут. Футболист получил красную карточку в матче пятого тура чемпионата Белоруссии с «Витебском» (0:1).

— Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет, — цитирует пресс-службу «Динамо» Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что 32-летний украинец после матча пытался ударить судью. Сам футболист это отрицает.