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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Брестское «Динамо» не планирует расторгать контракт с Хачериди

19:21
Евгений Хачериди. Фото ФК «Динамо» Брест.
Евгений Хачериди. Фото ФК «Динамо» Брест.
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Пресс-служба брестского «Динамо» опровергла информацию о том, что контракт с украинским защитником Евгением Хачериди будет расторгнут. Футболист получил красную карточку в матче пятого тура чемпионата Белоруссии с «Витебском» (0:1).

— Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет, — цитирует пресс-службу «Динамо» Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что 32-летний украинец после матча пытался ударить судью. Сам футболист это отрицает.

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1085011715.html

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