«Динамо» из Бреста разорвет контракт с Хачериди после попытки избиения судьи

Защитник Евгений Хачериди останется без клуба. «Динамо-Брест» разорвет контракт с 32-летним украинцем в ближайшее время, сообщает Xsport.ua.

Клуб не простил его выходку в матче 5-го тура чемпионата Белорусии против «Витебска» (0:1). Хачериди пяткой ударил игрока соперника в своей штрафной, за что был удален. Рефери назначил пенальти и «Витебск» выиграл матч.

Также сообщается, что Хачериди едва не побил главного рефери после матча в подтрибунном помещении.