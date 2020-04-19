Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Динамо» из Бреста разорвет контракт с Хачериди после попытки избиения судьи

16:00
Евгений Хачериди. Фото ФК «Динамо».
Евгений Хачериди. Фото ФК «Динамо».
Теги:

Защитник Евгений Хачериди останется без клуба. «Динамо-Брест» разорвет контракт с 32-летним украинцем в ближайшее время, сообщает Xsport.ua.

Клуб не простил его выходку в матче 5-го тура чемпионата Белорусии против «Витебска» (0:1). Хачериди пяткой ударил игрока соперника в своей штрафной, за что был удален. Рефери назначил пенальти и «Витебск» выиграл матч.

Также сообщается, что Хачериди едва не побил главного рефери после матча в подтрибунном помещении.

Дополнительная информация:

https://xsport.ua/

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир