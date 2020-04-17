Байдачный о чемпионате Белоруссии: «Никакие деньги не стоят того, чтобы экспериментировать с жизнью людей»

Бывший тренер минского «Динамо», «Терека» и «Ростова» Анатолий Байдачный высказал свое отношение к тому, что чемпионат Белоруссии не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— В качестве одного из аргументов спортивные функционеры говорят, что в условиях безальтернативности это лучшее время, чтобы показать белорусский футбол всему миру.

— Ну, они же не могут сказать, что 99 процентов иностранных зрителей и экспертов смеются над тем, что они видят. Продавать нужно качественный товар, а здесь что? Поэтому никакие деньги, которые они надеются заработать на трансляциях, не стоят того, чтобы экспериментировать с жизнью людей.

— Тем не менее телекомпании приобрели права, чемпионат Белоруссии показывают в полутора десятках стран. Та же федерация хочет продать картинку даже из первой лиги.

— Повторюсь: вы не можете измерить уровень чемпионата призрачными контрактами — вы где-то видели цифры вообще? Особенно если ставка — жизнь. Для меня это настоящая боль.

Когда-то белорусский футбол действительно был заметным явлением — я имею в виду, прежде всего, триумф минского «Динамо» в чемпионате СССР и достойные сезоны в еврокубках. А сейчас неизвестно что. Однако в этом контексте я не о картинке на экране — гаражи за воротами или коровы за забором. Дело не в этом. Дело в том, чтобы оценить, что происходит вокруг. Пока растет число зараженных, умерших, это не шутка, а реальная и серьезная опасность, — сказал Байдачный в интервью «Радыё Свабода».

Чемпионат Белоруссии остается единственным в Европе, который не был прерван из-за пандемии.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 218 590 человек. Зафиксировано 149 680 летальных исхода от инфекции, вылечились 560 672 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.